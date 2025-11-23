ملخص فوز زد على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري)

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 22:31

11/23/2025 10:31:14 PM ملخص فوز زد على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز زد على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري)

زد كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز بتروجت على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الجونة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على فاركو 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - مروان عطية (السوبر المصري) لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - بنشرقي (السوبر المصري) بث مباشر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
استمرار غياب كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا 2 12 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: هذا سبب أهمية مواجهة ليفركوزن.. وأعتذر على واقعة المصور 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية 32 دقيقة | الدوري المصري
كوليسالا حكما لمواجهة المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن إصابة "دولا".. ومدة غيابه عن فريق السلة 57 دقيقة | كرة سلة
الأعلى للإعلام يعلن منع ظهور رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي لمدة شهرين ساعة | الكرة المصرية
3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/videos/49467/ملخص-فوز-زد-على-كهرباء-الإسماعيلية-2-1-الدوري-المصري