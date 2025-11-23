أهداف فوز روما على كريمونيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 19:04

11/23/2025 7:04:46 PM أهداف فوز روما على كريمونيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز روما على كريمونيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)

روما كريمونيزي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 6-2 (الدوري الألماني) هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في أتلتيك بلباو - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف فوز ميلان على روما 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 2-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب ألونسو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد" ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن حجز العش في المستشفى بسبب ارتجاج بسيط ساعة | الدوري المصري
إنزاجي يتحدث عن اعتراض داروين نونيز لحظة تبديله أمام الفتح ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر - فوستر وويليامز على رأس قائمة جنوب إفريقيا الأولية لكأس أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
استمرار غياب كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: هذا سبب أهمية مواجهة ليفركوزن.. وأعتذر على واقعة المصور ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/videos/49460/أهداف-فوز-روما-على-كريمونيزي-3-1-الدوري-الإيطالي