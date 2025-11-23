أهداف فوز روما على كريمونيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 19:04
نهاية المباراة بفوز كبير لنادي روما على مضيفه كريمونيزي بنتيجة 3-1 وصدارة الكالتشيو مؤقتاً 🔝— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 23, 2025
شاهد الأهداف ⚽🎥#كريمونيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/UMw9ZKx05p
أهداف فوز روما على كريمونيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 6-2 (الدوري الألماني) هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في أتلتيك بلباو - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف فوز ميلان على روما 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 2-0 (الدوري الإنجليزي)