هدف نيوكاسل الأول في مانشستر سيتي - هارفي بارنز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 22:36
هارفي بارنز يفتتح التسجيل لنيوكاسل يونايتد #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/k9d2sMW2BR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
هدف نيوكاسل الأول في مانشستر سيتي - هارفي بارنز (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الأول في نيوكاسل - روبن دياز (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الثاني في مانشستر سيتي - هارفي بارنز (الدوري الإنجليزي) هدف الأهلي الثالث ضد شبيبة القبائل - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا) هدف شبيبة القبائل ضد الأهلي - ياسر إبراهيم (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 6-2 (الدوري الألماني) هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على فاركو 2-0 (الدوري المصري) هدف برشلونة الأول في أتلتيك بلباو - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف تشيلسي الثاني في بيرنلي - إنزو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)