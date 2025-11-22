هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني)
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:04
عندما يوزع لامين جمال الهدايا.. فيران توريس لا يرفض! 🎁⚽️#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/ng02OLm5MD— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول في أتلتيك بلباو - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - جود بيلينجهام هدف برشلونة الأول ضد ريال مدريد - فيرمين لوبيز (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - كيليان مبابي (الدوري الإسباني) بعد 39 ثانية من دخوله.. طرد نيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني)