ملخص مباراة مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 20:50

ملخص مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح

مصر كاب فيردي
حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني 14 دقيقة | منتخب مصر
تشواميني: أشعر بالتحسن مع ألونسو.. ولم يكن هدف ريال مدريد أن أكون لاعبا مبدعا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
الجريدة الكويتية: القادسية يقرر إنهاء التعاقد مع كهربا 37 دقيقة | المحترفون
محمد صلاح: أكثر ما يسعدني نظرة الناس في مصر لي بفخر ساعة | الكرة المصرية
تقرير: موهبة ألكمار..ليفربول يخطط لصفقة قوية في يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - تعديل موعد ذهاب نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
تقرير: مانشستر يونايتد يضع باليبا وأندرسون على رأس أولوياته ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء 2 ساعة | منتخب مصر
