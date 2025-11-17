ملخص مباراة مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 20:50
ملخص مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح
نرشح لكم
هدف مصر الأول ضد كاب فيردي - عمر مرموش (ودية) هدف كاب فيردي الأول في مصر - جاري رودريجز ركلة جزاء على منتخب مصر لصالح كاب فيردي هدف أوزبكستان الثاني في مصر - أورونوف (كأس العين الدولية) أهداف فوز مصر الثاني على الجزائر الثاني 3-2 (ودي) هدف أوزبكستان الأول في مصر - أورونوف (كأس العين الدولية) هدف الجزائر الثاني في مصر الثاني - نسيم الغول (ودي) هدف مصر الأول ضد هايتي - بلال عطية (كأس العالم للناشئين)