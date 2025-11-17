هدف كاب فيردي الأول في مصر - جاري رودريجز
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 18:17
القائد جاري رودريجيز يضع منتخب كاب فيردي في المقدمة بهدف من ركلة جزاء ⚽✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/uMBc1usaPb— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025
هدف كاب فيردي الأول في مصر - جاري رودريجز
