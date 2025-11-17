ركلة جزاء على منتخب مصر لصالح كاب فيردي
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 18:15
ركلة جزاء على المنتخب المصري بعد هذا الخطأ من محمد هاني 🇪🇬⚠️#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/RgOtOwE3K6— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025
ركلة جزاء على منتخب مصر لصالح كاب فيردي
نرشح لكم
ملخص مباراة مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح هدف مصر الأول ضد كاب فيردي - عمر مرموش (ودية) هدف كاب فيردي الأول في مصر - جاري رودريجز هدف أوزبكستان الثاني في مصر - أورونوف (كأس العين الدولية) أهداف فوز مصر الثاني على الجزائر الثاني 3-2 (ودي) هدف أوزبكستان الأول في مصر - أورونوف (كأس العين الدولية) هدف الجزائر الثاني في مصر الثاني - نسيم الغول (ودي) هدف مصر الأول ضد هايتي - بلال عطية (كأس العالم للناشئين)