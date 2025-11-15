هدفا فوز البرازيل على السنغال 2-0 (مباراة ودية)
السبت، 15 نوفمبر 2025 - 20:31
هدفا فوز البرازيل على السنغال 2-0 (مباراة ودية)
نرشح لكم
ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي على ناشفيل 4-0 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز بالميراس على ليجا دي كيتو 4-0 (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز شيكاغو فاير على إنتر ميامي 5-3 (الدوري الأمريكي) وسام سجل.. ملخص تعادل كولومبوس كرو مع تورنتو 1-1 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز إنتر ميامي على دي سي 3-2 (الدوري الأمريكي) هدف وسام الأول.. ملخص فوز كولومبوس كرو على أتلانتا 5-4 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز الإكوادور على الأرجنتين 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز بوليفيا على البرازيل 1-0 (تصفيات كأس العالم)