هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - بنشرقي (السوبر المصري)

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 18:33

11/9/2025 6:33:17 PM هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - بنشرقي (السوبر المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - بنشرقي (السوبر المصري)

الأهلي الزمالك أشرف بنشرقي السوبر المصري
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على نيو كاليدونيا 16-0 (كأس العالم للناشئين) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - مروان عطية (السوبر المصري) بث مباشر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز 2-1 (السوبر المصري) ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي على ناشفيل 4-0 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز أهلي جدة على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد توتنام - بريان مبومو (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتياس تيل (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - صحوة أستون فيلا تسحق بورنموث.. وبرينتفورد يزيد أوجاع نيوكاسل 34 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
بطولة توروب الأولى.. الأهلي بطل السوبر المصري للمرة الـ 16 بثنائية ضد الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
لصالح برشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو بالتعادل 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضد الزمالك.. مروان عطية يسجل لأول مرة من لعب مفتوح بقميص الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
المنافسة على الصدارة اشتعلت.. نابولي يخسر من بولونيا بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
3 و7 و11.. بنشرقي يتقدم لـ الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) ليفربول.. جوووول دوكووووو ساعة | الدوري المصري
بسام: هدف سيراميكا هذا الموسم التأهل الإفريقي.. والحضري أبلغني بالانضمام للمنتخب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/videos/49432/هدف-الأهلي-الأول-ضد-الزمالك-بنشرقي-السوبر-المصري