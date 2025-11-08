ملخص فوز أهلي جدة على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي)
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 22:13
ملخص فوز أهلي جدة على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز النصر على الفيحاء 2-1 (الدوري السعودي) من 4-0 لـ 4-4.. ملخص عودة اتحاد جدة ضد الخليج 4-4 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الشباب 1-0 (الدوري السعودي) رونالدو 950.. ملخص فوز النصر على الحزم 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الاتفاق 5-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الفتح 5-1 (الدوري السعودي) ملخص تعادل اتحاد جدة والفيحاء 1-1 (الدوري السعودي) حجازي سجل.. ملخص فوز نيوم على الرياض 3-2 (الدوري السعودي)