احتفال لاعبي الزمالك مع الجمهور بعد التأهل لنهائي السوبر المصري
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:52
احتفال لاعبي الزمالك مع الجمهور بعد التأهل إلى نهائي السوبر المصري 🗣️🏹— FilGoal (@FilGoal) November 6, 2025
📸 هلال عادل pic.twitter.com/7A3OLbszRe
احتفال لاعبي الزمالك مع الجمهور بعد التأهل لنهائي السوبر المصري
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك بركلات الترجيح على بيراميدز 5-4 (السوبر المصري) ملخص فوز الأهلي على سيراميكا 2-1 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني ضد سيراميكا كليوباترا - جراديشار (السوبر المصري) هدف سيراميكا الأول ضد الأهلي - مروان عثمان (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا كليوباترا - محمود تريزيجيه (السوبر المصري) أهداف تعادل وادي دجلة ضد حرس الحدود 1-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الأهلي مع المصري 0-0 (الدوري المصري) زيزو يهدر ركلة جزاء ضد المصري