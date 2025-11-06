الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 18:11
هدف الأهلي الثاني ضد سيراميكا كليوباترا - جراديشار (السوبر المصري) هدف سيراميكا الأول ضد الأهلي - مروان عثمان (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا كليوباترا - محمود تريزيجيه (السوبر المصري) هدف كلوب بروج الثالث أمام برشلونة - كارلوس بورجيس (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول أمام كلوب بروج - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا) الدقائق الأخيرة من فوز سموحة على الزمالك - كرة يد (السوبر المصري) حكيمي يغادر الملعب بالعكاز بعد مواجهة بايرن ميونيخ هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك بايرن ميونيخ - جواو نيفيز (دوري أبطال أوروبا)
