هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا كليوباترا - محمود تريزيجيه (السوبر المصري)
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 17:25
زيزو "أسيست" رائع ✨— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 6, 2025
إنهاء مثالي من تريزيجيه ليسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا ⚽️#الأهلي_سيراميكا | #كأس_السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/7OOGo75arY
هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا كليوباترا - محمود تريزيجيه (السوبر المصري)
نرشح لكم
هدف الأهلي الثاني ضد سيراميكا كليوباترا - جراديشار (السوبر المصري) الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025 هدف سيراميكا الأول ضد الأهلي - مروان عثمان (السوبر المصري) هدف كلوب بروج الثالث أمام برشلونة - كارلوس بورجيس (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول أمام كلوب بروج - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا) الدقائق الأخيرة من فوز سموحة على الزمالك - كرة يد (السوبر المصري) حكيمي يغادر الملعب بالعكاز بعد مواجهة بايرن ميونيخ هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك بايرن ميونيخ - جواو نيفيز (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
النهاية.. عموري يعلن اعتزاله 2 دقيقة | الوطن العربي