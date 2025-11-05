الدقائق الأخيرة من فوز سموحة على الزمالك - كرة يد (السوبر المصري)

مروة عيد تحكي كلام مسؤول الاتحاد قبل بطولة إفريقيا وتجربة الترجمة لـ عبد المنعم في نيس

لحظة النهاية من فوز يد مصر على النرويج 25/26 (أولمبياد باريس 2024)

ملخص انتصار منتخب مصر لكرة اليد على المجر (أولمبياد باريس 2024)

بعد إعلان الأهلي ضمه.. محمد عدلان يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك

يد - العوضي يتحدث عن سبب عدم ضم محترفين في سوبر جلوب ومصير الـ 5 لاعبين الذي سينتهي عقودهم

يد - عمر كاستيلو: سنعود لكأس العالم للأندية في الموسم المقبل

يد - عبد الرحمن حميد يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

عودة رائعة لمنتخب مصر لليد أمام جزر الفارو في آخر 13 ثانية (كأس العالم للناشئين)