حكيمي يغادر الملعب بالعكاز بعد مواجهة بايرن ميونيخ
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 00:38
🚨 Les images d'Achraf Hakimi qui quitte le Parc des Princes sur des béquilles ⬇️#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/y75AsVV7D8— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025
حكيمي يغادر الملعب بالعكاز بعد مواجهة بايرن ميونيخ
نرشح لكم
هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك بايرن ميونيخ - جواو نيفيز (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الأول في ريال مدريد - ماك أليستر (دوري أبطال أوروبا) الهدف الثاني لبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان - لويس دياز (دوري أبطال أوروبا) الهدف الأول لبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان - لويس دياز (دوري أبطال أوروبا) أهداف تعادل وادي دجلة ضد حرس الحدود 1-1 (الدوري المصري) هدف مصر الأول ضد هايتي - بلال عطية (كأس العالم للناشئين) هدف مصر الثاني ضد هايتي - عبد العزيز الزغبي (كأس العالم للناشئين) هدف مصر الثالث ضد هايتي - حمزة عبد الكريم (كأس العالم للناشئين)