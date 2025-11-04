هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك بايرن ميونيخ - جواو نيفيز (دوري أبطال أوروبا)

هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك بايرن ميونيخ - جواو نيفيز (دوري أبطال أوروبا)

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا جواو نيفيز
