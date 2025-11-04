هدف ليفربول الأول في ريال مدريد - ماك أليستر (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 23:33
رأسية ماك أليستر تهز شباك كورتوا 🥅🔴#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد pic.twitter.com/pqK1h08wJ7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025
