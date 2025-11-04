الهدف الأول لبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان - لويس دياز (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 22:39
لويس دياز يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في مباراة القمة ⚽️🔥 #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/lr0pW4rOoT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025
