هدف مصر الثاني ضد هايتي - عبد العزيز الزغبي (كأس العالم للناشئين)
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:07
⚽️🔥 تسديدة أرضية زاحفة من عبدالعزيز الزغبي تعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثاني#كأس_العالم_تحت_17_سنة#FIFAU17WC pic.twitter.com/fQ6fLHeZxg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025
