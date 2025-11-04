هدف مصر الثاني ضد هايتي - عبد العزيز الزغبي (كأس العالم للناشئين)

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:07

11/4/2025 5:07:55 PM هدف مصر الثاني ضد هايتي - عبد العزيز الزغبي (كأس العالم للناشئين)

هدف مصر الثاني ضد هايتي - عبد العزيز الزغبي (كأس العالم للناشئين)

عبد العزيز الزغبي مصر
نرشح لكم
هدف مصر الأول ضد هايتي - بلال عطية (كأس العالم للناشئين) هدف مصر الثالث ضد هايتي - حمزة عبد الكريم (كأس العالم للناشئين) هدف مصر الأول ضد غينيا بيساو - محمد حمدي (تصفيات كأس العالم) دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني أمام جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في جيبوتي - إبراهيم عادل (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز منتخب مصر للشباب على تشيلي 2-1 (كأس العالم للشباب)
أخر الأخبار
كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر أمام فنزويلا.. والقناة المفتوحة الناقلة 14 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف – سبب إيقاف قيد الزمالك بسبب جوميز رغم إعلان التسوية 20 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: نيوم يمنح جماهير النصر مقاعد إضافية في لقاء الفريقين 26 دقيقة | سعودي في الجول
السوبر المصري - محمد شريف وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - نوران جوهر تعلن غيابها عن المتبقي من الموسم بسبب ظروف الحمل 28 دقيقة | رياضة نسائية
كأس العالم للناشئين – مصر تفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما على هايتي 30 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن مشاركة إمام عاشور في التدريبات البدنية 37 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – الغيابات المعتادة وتواجد ليفاندوفسكي ضد كلوب بروج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/videos/49407/هدف-مصر-الثاني-ضد-هايتي-عبد-العزيز-الزغبي-كأس-العالم-للناشئين