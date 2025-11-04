هدف مصر الثالث ضد هايتي - حمزة عبد الكريم (كأس العالم للناشئين)
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:06
⚽🔥 حمزة عبدالكريم يسجل الهدف الثالث للمنتخب المصري بطريقة مميزة!#كأس_العالم_تحت_17_سنة#FIFAU17WC pic.twitter.com/x6lKsGFW7k— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025
