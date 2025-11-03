هدف فوز ميلان على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 00:18
مايك مانيان يتعملق بهذا التصدي ويمنع باولو ديبالا من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء 🧤✨#ميلان_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/a5QpE0mKK0— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 2, 2025
