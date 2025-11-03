هدف فوز ميلان على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 00:18

11/3/2025 12:18:08 AM هدف فوز ميلان على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز ميلان على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان الدوري الإيطالي روما
نرشح لكم
ملخص فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 2-0 (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن 3-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز يوفنتوس على كريمونيسي 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
الصراع يشتعل.. مانيان يتصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل ويقود ميلان لهزيمة روما ساعة | الكرة الأوروبية
مدير بايرن ميونيخ: سنفعل كل ما بوسعنا للتجديد مع أوباميكانو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.. بيراميدز يعلن موعد سفره 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - نتيجة أشعة فتوح وموقفه من مباريات الزمالك القادمة 2 ساعة | الدوري المصري
فيران توريس: لم أكن أعلم بوصولي للهدف 50 مع برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه 2 ساعة | الدوري المصري
فليك: إصابة يامال لم تشفى بعد.. وراشفورد كان بإمكانه تسجيل المزيد 2 ساعة | الدوري الإسباني
الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/videos/49405/هدف-فوز-ميلان-على-روما-1-0-الدوري-الإيطالي