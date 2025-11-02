ملخص فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:18

11/2/2025 10:18:42 PM ملخص فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

إنتر هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على بيرنلي 2-0 (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن 3-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز يوفنتوس على كريمونيسي 2-1 (الدوري الإيطالي) الـ 250 للمصري.. هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مدير بايرن ميونيخ: سنفعل كل ما بوسعنا للتجديد مع أوباميكانو 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.. بيراميدز يعلن موعد سفره 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - نتيجة أشعة فتوح وموقفه من مباريات الزمالك القادمة 32 دقيقة | الدوري المصري
فيران توريس: لم أكن أعلم بوصولي للهدف 50 مع برشلونة 45 دقيقة | الدوري الإسباني
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه 58 دقيقة | الدوري المصري
فليك: إصابة يامال لم تشفى بعد.. وراشفورد كان بإمكانه تسجيل المزيد ساعة | الدوري الإسباني
الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/videos/49404/ملخص-فوز-إنتر-على-هيلاس-فيرونا-2-1-الدوري-الإيطالي