زيزو يهدر ركلة جزاء ضد المصري
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:14
زيزو يهدر ركلة جزاء ضد المصري
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع المصري 0-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في طلائع الجيش - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في طلائع الجيش - ناصر ماهر (الدوري المصري) ملخص فوز الإسماعيلي على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل البنك الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول أمام البنك الأهلي - شيكو بانزا (الدوري المصري)