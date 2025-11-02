ملخص فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-1 (الدوري المصري)
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:15
ملخص فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز بيراميدز على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في طلائع الجيش - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في طلائع الجيش - ناصر ماهر (الدوري المصري) ملخص فوز الإسماعيلي على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل البنك الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول أمام البنك الأهلي - شيكو بانزا (الدوري المصري) هدفا فوز بيراميدز على التأمين الإثيوبي 2-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف البنك الأهلي الأول أمام الزمالك - أسامة فيصل (الدوري المصري)