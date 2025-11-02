هدف الزمالك الثاني في طلائع الجيش - ناصر ماهر (الدوري المصري)
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 18:35
جووووول ⚽️ ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك طلائع الجيش بعد عرضية رائعة من فتوح 🏹⚪️ pic.twitter.com/oxUphu6IH0— ON Sport (@ONTimeSports) November 2, 2025
