الـ 250 للمصري.. هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 23:01
حارس أستون فيلا يقدم هدية لمحمد صلاح#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_استون_فيلا pic.twitter.com/4I80lCAab3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2025
الـ 250 للمصري.. هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف فوز باريس سان جيرمان على نيس (الدوري الفرنسي) ملخص تعادل مارسيليا مع أنجيه 2-2 (الدوري الفرنسي) ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع لوريان 1-1 (الدوري الفرنسي) مصطفى محمد سجل.. ملخص فوز موناكو على نانت 3-5 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز تشيلسي على ولفرهامبتون 4-3 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص فوز نيوكاسل على توتنام 2-0 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص تعادل ليون مع باريس 3-3 (الدوري الفرنسي) مرموش سجل.. ملخص فوز مانشستر سيتي على سوانزي 3-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)