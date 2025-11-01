هدف فوز باريس سان جيرمان على نيس (الدوري الفرنسي)
السبت، 01 نوفمبر 2025 - 20:08
لحظات درامية في الثواني الأخيرة! 😱🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2025
باريس سان جيرمان يخطف الفوز ويحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام نيس! 👏⚽️#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان #نيس pic.twitter.com/RHzCCMAxaq
