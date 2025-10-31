ملخص فوز بالميراس على ليجا دي كيتو 4-0 (كوبا ليبرتادوريس)

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 11:13

10/31/2025 11:13:03 AM ملخص فوز بالميراس على ليجا دي كيتو 4-0 (كوبا ليبرتادوريس)

ملخص فوز بالميراس على ليجا دي كيتو 4-0 (كوبا ليبرتادوريس)

كوبا ليبرتادوريس بالميراس ليجا دي كيتو
نرشح لكم
ملخص فوز شيكاغو فاير على إنتر ميامي 5-3 (الدوري الأمريكي) وسام سجل.. ملخص تعادل كولومبوس كرو مع تورنتو 1-1 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز إنتر ميامي على دي سي 3-2 (الدوري الأمريكي) هدف وسام الأول.. ملخص فوز كولومبوس كرو على أتلانتا 5-4 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز الإكوادور على الأرجنتين 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز بوليفيا على البرازيل 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز كولومبيا على بوليفيا 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
العودة أصبحت أقرب.. برشلونة يحدد موعد مران مفتوح للحضور الجماهيري في كامب نو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
بيدرو يعلن رحيله عن لاتسيو بنهاية الموسم 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يحقق عودة لم تحدث من قبل.. ويضرب موعدا ناريا مع فلامنجو في النهائي ساعة | أمريكا
دوري المحترفين - بعد المقاولون العرب.. مكي مديرا فنيا لـ السكة الحديد مودرن ساعة | القسم الثاني
انتخابات الأهلي – فتح باب التصويت للأعضاء حتى السابعة مساءً 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا 2 ساعة | سعودي في الجول
أحمد حسن: نريد رباعي بيراميدز ولكن بهذا الشكل لن يتواجد معنا.. وهذا ما أربك المواعيد 12 ساعة | الكرة المصرية
في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود 12 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي 4 خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز
/videos/49384/ملخص-فوز-بالميراس-على-ليجا-دي-كيتو-4-0-كوبا-ليبرتادوريس