هدف البنك الأهلي الأول أمام الزمالك - أسامة فيصل (الدوري المصري)

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 21:06

10/30/2025 9:06:08 PM هدف البنك الأهلي الأول أمام الزمالك - أسامة فيصل (الدوري المصري)

هدف البنك الأهلي الأول أمام الزمالك - أسامة فيصل (الدوري المصري)

الزمالك أسامة فيصل
نرشح لكم
هدفا تعادل البنك الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول أمام البنك الأهلي - شيكو بانزا (الدوري المصري) هدفا تعادل بتروجت مع الأهلي 1-1 (الدوري المصري) هدف بتروجت الأول ضد الأهلي - حامد حمدان (الدوري المصري) ملخص فوز وادي دجلة على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة على سموحة 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز سيراميكا على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز فاركو على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
الرمادي: أشكر جمهور الزمالك.. وكنا مطالبين بأداء أفضل 37 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة رامي ربيعة.. العين ينتصر على عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي 49 دقيقة | الوطن العربي
الوداد يعلن موعد تقديم زياش لجماهيره 56 دقيقة | الوطن العربي
التعثر الرابع على التوالي.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
هل سيكون محظوظا؟ سباليتي مديرا فنيا لـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
لا يخطئ من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يحتفظ بعلامته الكاملة بهدفه أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
"الأول في الأول".. شيكو بانزا يعود للتسجيل بهدفه في شباك البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: الكل سيسافر إلى الإمارات.. وهذه حقيقة رحيل داري ورمضان وتأكيد للجماهير 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/videos/49380/هدف-البنك-الأهلي-الأول-أمام-الزمالك-أسامة-فيصل-الدوري-المصري