هدف البنك الأهلي الأول أمام الزمالك - أسامة فيصل (الدوري المصري)
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 21:06
من علامة الجزاء.. أسامة فيصل يتقدم للبنك الأهلي أمام الزمالك ويرفض الاحتفال⚽ pic.twitter.com/1tJKvB53t7— ON Sport (@ONTimeSports) October 30, 2025
