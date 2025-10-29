هدف بتروجت الأول ضد الأهلي - حامد حمدان (الدوري المصري)
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 20:58
الأهلي يستقبل الهدف رقم 13 هذا الموسم.. حامد حمدان يتقدم بالأول لبتروجت pic.twitter.com/ewWIObaZFm— ON Sport (@ONTimeSports) October 29, 2025
هدف بتروجت الأول ضد الأهلي - حامد حمدان (الدوري المصري)
