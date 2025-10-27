ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 01:09

10/27/2025 1:09:23 AM ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - جود بيلينجهام هدف برشلونة الأول ضد ريال مدريد - فيرمين لوبيز (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - كيليان مبابي (الدوري الإسباني) بعد 39 ثانية من دخوله.. طرد نيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على جيرونا 2-1 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في جيرونا - رونالد أراوخو (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الأول في برشلونة - أكسل فيتسل (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من علي ماهر لـ في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي 2 ساعة | الدوري المصري
مروان حمدي: البنا لم يعد لتقنية الفيديو أمام فاركو.. ونطالب بتطبيق الحق 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله: الجزيري لم يشكُ الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية 4 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا 4 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة 4 ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/videos/49359/ملخص-فوز-ريال-مدريد-على-برشلونة-2-1-الدوري-الإسباني