هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - جود بيلينجهام
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 19:51
GOAL!@BellinghamJude restores Real Madrid's lead 🔥#LaLiga #RealMadrid #ElClasico pic.twitter.com/TDapldzE79— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 26, 2025
هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - جود بيلينجهام
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول ضد ريال مدريد - فيرمين لوبيز (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - كيليان مبابي (الدوري الإسباني) بعد 39 ثانية من دخوله.. طرد نيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على جيرونا 2-1 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في جيرونا - رونالد أراوخو (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الأول في برشلونة - أكسل فيتسل (الدوري الإسباني) ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني)