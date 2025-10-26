هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 18:52
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 26, 2025
This one does count ✅
Brilliant vision from @BellinghamJude who plays a defence-splitting pass, and @KMbappe provides the finish 🔥#LaLiga #RealMadrid #ElClasico pic.twitter.com/ZeMHsIDkIf
