أهداف فوز نابولي على إنتر 3-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:35
أبناء الجنوب في صدارة الكالتشيو 🔵🔝— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 25, 2025
نابولي يفوز على إنتر بنتيجة 3-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 🌟
شاهد أهداف القمة ⚽📹#نابولي_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/U5KkQUBNY2
أهداف فوز نابولي على إنتر 3-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
هدفا مانشستر يونايتد ضد برايتون (الدوري الإنجليزي) أهداف تعادل ميلان مع بيزا 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف برشلونة الثاني ضد أولمبياكوس - فيرمين لوبيز (أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد أولمبياكوس - فيرمين لوبيز (أبطال أوروبا) ملخص فوز ميلان على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي) بعد 39 ثانية من دخوله.. طرد نيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني) ملخص فوز أستون فيلا على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي)