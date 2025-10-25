أهداف فوز نابولي على إنتر 3-1 (الدوري الإيطالي)

أبناء الجنوب في صدارة الكالتشيو 🔵🔝



نابولي يفوز على إنتر بنتيجة 3-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 🌟



شاهد أهداف القمة ⚽📹#نابولي_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/U5KkQUBNY2