أهداف تعادل ميلان مع بيزا 2-2 (الدوري الإيطالي)

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 00:07

10/25/2025 12:07:34 AM أهداف تعادل ميلان مع بيزا 2-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف تعادل ميلان مع بيزا 2-2 (الدوري الإيطالي)

ميلان بيزا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
هدف الزمالك الأول في ديكيداها - الجزيري (الكونفدرالية) هدف فوز أسوان على طنطا 1-0 (دوري المحترفين) أهداف فوز غانا على مصر 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا سيدات) ملخص فوز الأهلي على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - بنشرقي (الدوري المصري) هدف أرسنال الرابع في أتليتكو مدريد - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثالث في أتليتكو مدريد - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في أتليتكو مدريد - مارتينيلي (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
"لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة لـ محمد السيد بعد انتقادات الجماهير ساعة | الدوري المصري
أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
عادت السيطرة الزرقاء.. الهلال يسقط الاتحاد بهدفين 2 ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤمن سليمان: شائعة وفاتي سخيفة 3 ساعة | آسيا
مصدر مقرب من محمد السيد يكشف لـ في الجول حقيقة امتلاكه عروض أوروبية 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري 3 ساعة | كرة يد
السوبر المصري – الكشف عن توقيتات المباريات 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/videos/49330/أهداف-تعادل-ميلان-مع-بيزا-2-2-الدوري-الإيطالي