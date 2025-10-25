أهداف تعادل ميلان مع بيزا 2-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 00:07
ميلان يفلت من الهزيمة أمام بيزا ويسجل تعادلاً متأخراً بنتيجة 2-2 بافتتاح الجولة الثامنة— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2025
شاهد أهداف المباراة#ميلان_بيزا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/RAGd0cgQZX
أهداف تعادل ميلان مع بيزا 2-2 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
هدف الزمالك الأول في ديكيداها - الجزيري (الكونفدرالية) هدف فوز أسوان على طنطا 1-0 (دوري المحترفين) أهداف فوز غانا على مصر 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا سيدات) ملخص فوز الأهلي على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - بنشرقي (الدوري المصري) هدف أرسنال الرابع في أتليتكو مدريد - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثالث في أتليتكو مدريد - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في أتليتكو مدريد - مارتينيلي (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
مؤمن سليمان: شائعة وفاتي سخيفة 3 ساعة | آسيا