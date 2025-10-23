أهداف فوز غانا على مصر 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا سيدات)
الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 21:43
أهداف فوز غانا على منتخب مصر 3-0 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية pic.twitter.com/ouJLkso9eN— ON Sport (@ONTimeSports) October 23, 2025
أهداف فوز غانا على مصر 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا سيدات)
نرشح لكم
هدف فوز الأهلي على وادي دجلة 1-0 (نهائي كأس مصر سيدات) بالشماريخ.. لاعبات مسار يحتفلن بلقب الدوري الثاني في تاريخهن أهداف فوز الكاميرون على مصر للناشئات 5-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأهلي على بيراميدز 6-1 (الدوري المصري سيدات) أهداف فوز الزمالك على مودرن سبورت 3-1 (كرة نسائية) أهداف فوز الأهلي على الجونة 11-0 (كرة نسائية) هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - تشارتي روبن (الدوري المصري سيدات) أهداف فوز الزمالك على زد 3-0 (دوري السيدات)