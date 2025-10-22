هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - بنشرقي (الدوري المصري)
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 17:34
أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل لفريق الأهلي في مرمى الاتحاد— ON Sport (@ONTimeSports) October 22, 2025
(الأهلي 1-0 الاتحاد) pic.twitter.com/hSunNaLZwV
هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - بنشرقي (الدوري المصري)
