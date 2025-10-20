هدف المغرب الأول في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب)

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 03:33

10/20/2025 3:33:29 AM هدف المغرب الأول في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب)

هدف المغرب الأول في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب)

المغرب الأرجنتين ياسر الزابيري
نرشح لكم
هدف المغرب الثاني في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب) ملخص فوز ميلان على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي) بعد 39 ثانية.. بطاقة حمراء لنيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني) ملخص فوز أستون فيلا على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) تنس طاولة - مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري) هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول - هاري ماجواير
أخر الأخبار
خبر في الجول - حرس الحدود يقبل استقالة بسيوني.. وتعيين زهران 17 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة ثنائي أهلي جدة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا 32 دقيقة | سعودي في الجول
كاراجر: صلاح لا يجب أن يكون أساسيا في ليفربول كل أسبوع 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: دايش يوافق على تدريب نوتنجهام فورست 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للشباب - ميسي يدعم منتخب الأرجنتين بعد خسارة النهائي أمام المغرب ساعة | أمريكا
تقرير يكشف مدة غياب بروزوفيتش عن النصر ساعة | سعودي في الجول
الهلال يمدد عقد مدافعه حتى 2029 ساعة | سعودي في الجول
لإنقاذ رفاق إيزاك.. جراهام بوتر مديرا فنيا لمنتخب السويد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/videos/49313/هدف-المغرب-الأول-في-شباك-الأرجنتين-ياسر-الزابيري-نهائي-كأس-العالم-للشباب