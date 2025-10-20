بعد 39 ثانية.. بطاقة حمراء لنيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني)
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 00:23
حالة غريبة في كرة القدم! 😲— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025
آلان نيوم يُطرد 🟥 بعد أقل من دقيقة من مشاركته أمام ريال مدريد!#الدوري_الإسباني #خيتافي #ريال_مدريد pic.twitter.com/7UHOTgs7cE
