ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 22:12

10/19/2025 10:12:38 PM ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز زد على بتروجت 2-1 (الدوري المصري) حوار ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس الأهلي ملخص فوز الإسماعيلي على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري) هدف فوز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز مودرن سبورت على وادي دجلة 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا على حرس الحدود 3-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس العالم للشباب - الأرجنتين (0)-(2) المغرب.. العودة لتقنية الفيديو ساعة | الكرة الإفريقية
تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي 3 ساعة | الكرة المصرية
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي 3 ساعة | الدوري الإسباني
مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب 3 ساعة | رياضات أخرى
غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/videos/49307/ملخص-فوز-سيراميكا-كليوباترا-على-طلائع-الجيش-2-0-الدوري-المصري