ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني)

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:42

10/19/2025 6:42:42 PM ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني)

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أوساسونا
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على جيرونا 2-1 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في جيرونا - رونالد أراوخو (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الأول في برشلونة - أكسل فيتسل (الدوري الإسباني) ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في إشبيلية - ماركوس راشفورد (الدوري الإسباني) هدف إشبيلية الثاني ضد برشلونة - إيزاك روميرو (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 3-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ريال سوسييداد 2-1 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي.. القادسية يسقط نيوم بثلاثية كينينوس 3 دقيقة | سعودي في الجول
تنس طاولة – تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا 10 دقيقة | رياضات أخرى
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) ريال مدريد.. بطاقة حمراء ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة ساعة | الدوري المصري
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/videos/49301/ملخص-فوز-أتلتيكو-مدريد-على-أوساسونا-1-0-الدوري-الإسباني