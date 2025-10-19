هدفا فوز كومو على يوفنتوس 0/2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 16:31
كومو يلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى بالدوري الإيطالي بنتيجة 2-0— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 19, 2025
شاهد هدفي كومو#كومو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8He7eMtfBB
