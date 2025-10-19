هدف فوز إنتر على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 00:01
إنتر في الصدارة 🔝— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 18, 2025
إنتر يتألق ويخطف الفوز في المباراة أمام روما بهدف دون رد#روما_إنتر#الدوري_الإيطالي | STARZPLAY SPORTS 1 pic.twitter.com/glB0bA6QDR
هدف فوز إنتر على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
هدف برشلونة الثاني في جيرونا - رونالد أراوخو (الدوري الإسباني) هدف جيرونا الأول في برشلونة - أكسل فيتسل (الدوري الإسباني) هدف فرنسا في شباك المغرب - لوكاس ميشيل (كأس العالم للشباب) ملخص تعادل أتلتيكو وإنتر 1-1 (كأس إعمار بنغازي بلبيا) ملخص فوز هولندا أمام مالطا 4-0 (تصفيات أوروبا لكأس العالم) ملخص فوز نيوكاسل على نوتنجهام فورست 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز إيفرتون على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)