ملخص فوز إنتر على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف برشلونة الثاني ضد أولمبياكوس - فيرمين لوبيز (أبطال أوروبا)

هدف برشلونة الأول ضد أولمبياكوس - فيرمين لوبيز (أبطال أوروبا)

ملخص فوز ميلان على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي)

بعد 39 ثانية من دخوله.. طرد نيوم لاعب خيتافي ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني)