أهداف فوز البنك الأهلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:25

10/18/2025 7:25:50 PM أهداف فوز البنك الأهلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز البنك الأهلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

الجونة البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
هدف فوز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز مودرن سبورت على وادي دجلة 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا على حرس الحدود 3-0 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية 4-2 (الدوري المصري) ملخص تعادل الزمالك وغزل المحلة 1-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في غزل المحلة - أحمد ربيع (الدوري المصري)
أخر الأخبار
توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة 16 دقيقة | الدوري المصري
أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس 18 دقيقة | الدوري المصري
ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل 38 دقيقة | الكرة المصرية
بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما ساعة | رياضة نسائية
بهدف زميل الأمس.. تورينو يُسقط نابولي بهدف دون رد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/videos/49280/أهداف-فوز-البنك-الأهلي-على-الجونة-3-0-الدوري-المصري