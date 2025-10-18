أهداف فوز البنك الأهلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:25
بثنائية من أحمد ياسر ريان وهدف لأسامة فيصل.. أهداف فوز البنك الأهلي 3-0 أمام الجونة بدوري Nile pic.twitter.com/mwfsGXbZw7— ON Sport (@ONTimeSports) October 18, 2025
