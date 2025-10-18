هدف تشيلسي الثاني في نوتينجام - بيدرو نيتو (الدوري الإنجليزي)
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 15:53
🎯⚽️ تسديدة رائعة من بيدرو نيتو تخترق حائط الدفاع وتعلن عن الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLegue pic.twitter.com/umVZknzxdO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025
