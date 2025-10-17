هدف فوز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري)

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 23:40

10/17/2025 11:40:38 PM هدف فوز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري)

غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز مودرن سبورت على وادي دجلة 2-1 (الدوري المصري) هدف مصر الأول ضد غينيا بيساو - محمد حمدي (تصفيات كأس العالم) دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم هدف فوز المنصورة على أسوان - محمد عيد (دوري المحترفين) هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على الجيش الرواندي 3-0 (دوري أبطال إفريقيا) أهداف فوز سيراميكا على حرس الحدود 3-0 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية ساعة | الدوري المصري
اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود ساعة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يفلت من فخ ستراسبورج بعودة قوية في مباراة الـ 6 أهداف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين 2 ساعة | سعودي في الجول
السوبر الإفريقي - ماييلي والشيبي على رأسة قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان 2 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر 3 ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: لست قادرا على التغيير السريع في اتحاد جدة.. وبنزيمة أحد المختصين بركلات الجزاء 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/videos/49276/هدف-فوز-غزل-المحلة-على-كهرباء-الإسماعيلية-1-0-الدوري-المصري