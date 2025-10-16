هدف المغرب الأول أمام فرنسا - ليساندرو أولميتا "هدف ذاتي" (كأس العالم للشباب)
الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 01:35
⚽️🔥 المنتخب المغربي يفتتح التسجيل من علامة الجزاء! 🇲🇦👏— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2025
بداية مثالية لأسود الأطلس في مواجهة فرنسا 💪#كأس_العالم_تحت_20_سنة | #المغرب | #فرنسا pic.twitter.com/aK2PF9aWRj
هدف المغرب الأول أمام فرنسا - ليساندرو أولميتا "هدف ذاتي" (كأس العالم للشباب)
نرشح لكم
هدف فرنسا في شباك المغرب - لوكاس ميشيل (كأس العالم للشباب) هدف مصر الأول ضد غينيا بيساو - محمد حمدي (تصفيات كأس العالم) دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم ملخص تعادل أتلتيكو وإنتر 1-1 (كأس إعمار بنغازي بلبيا) ملخص فوز هولندا أمام مالطا 4-0 (تصفيات أوروبا لكأس العالم) هدف فوز المنصورة على أسوان - محمد عيد (دوري المحترفين) هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني أمام جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)