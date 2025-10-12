دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 22:38

10/12/2025 10:38:02 PM دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم

دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم

منتخب مصر دخلة جمهور منتخب مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
هدف مصر الأول ضد غينيا بيساو - محمد حمدي (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني أمام جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في جيبوتي - إبراهيم عادل (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز منتخب مصر للشباب على تشيلي 2-1 (كأس العالم للشباب) هدف مصر الأول أمام نيوزيلندا - أحمد كباكا (كأس العالم للشباب) مصافحة بين حسام حسن ومصطفى محمد في المطار بعد العودة إلى مصر أهداف مباراة منتخب مصر الثاني أمام تونس 3-0 (ودية)
أخر الأخبار
حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء 19 دقيقة | سعودي في الجول
الرياضية: غياب غبد الله الحمدان عن مران السعودية قبل لقاء العراق 24 دقيقة | سعودي في الجول
ضد غينيا بيساو.. محمد حمدي يسجل هدفه الدولي الأول بقميص منتخب مصر 49 دقيقة | منتخب مصر
استعدادا لكأس العرب.. منتخب مصر الثاني يفوز على البحرين برباعية ساعة | منتخب مصر
مباشر تصفيات كأس العالم - مصر (1)-(0) غينيا بيساو.. فرصة التعادل تمر بسلام ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين
/videos/49270/دخلة-جمهور-منتخب-مصر-احتفالا-بالوصول-لكأس-العالم