دخلة جمهور منتخب مصر احتفالا بالوصول لكأس العالم
الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 22:38
دخلة رائعة من الجماهير المصرية في مباراة المنتخب الوطني ضد غينيا بيساو 👌🏼🇪🇬#تصفيات_كأس_العالم2026 pic.twitter.com/3PBSA7GhqC— ON Sport (@ONTimeSports) October 12, 2025
