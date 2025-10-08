هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:27

10/8/2025 9:27:29 PM هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)

هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)

محمد صلاح مصر جيبوتي
نرشح لكم
هدف مصر الثاني أمام جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في جيبوتي - إبراهيم عادل (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز نيوكاسل على نوتنجهام فورست 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني) هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز إيفرتون على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز الترجي على النجم الساحلي 1-0 (الدوري التونسي) ملخص فوز نابولي على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
مجموعة مصر - بوركينا تفوز على سيراليون وتقترب من الملحق الإفريقي لـ تصفيات كأس العالم دقيقة | الكرة الإفريقية
مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا 6 دقيقة | منتخب مصر
وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل 32 دقيقة | منتخب مصر
بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 40 دقيقة | منتخب مصر
تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم 48 دقيقة | منتخب مصر
حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي 51 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعد الجماهير المصرية بالأفضل بعد التأهل للمونديال.. وننتظر احتفالية أمام غينيا بيساو 51 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/videos/49266/هدف-مصر-الثالث-ضد-جيبوتي-محمد-صلاح-تصفيات-كأس-العالم