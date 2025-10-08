هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)

🔥 محمد صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث لمصر 🇪🇬

بعد تمريرة ساحرة من مروان عطية 🎯



صلاح حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى 💪#MBCMASR2 pic.twitter.com/DaHelC9xZe