هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:27
🔥 محمد صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث لمصر 🇪🇬— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025
بعد تمريرة ساحرة من مروان عطية 🎯
صلاح حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى 💪#MBCMASR2 pic.twitter.com/DaHelC9xZe
هدف مصر الثالث ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
هدف مصر الثاني أمام جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في جيبوتي - إبراهيم عادل (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز نيوكاسل على نوتنجهام فورست 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إشبيلية على برشلونة 4-1 (الدوري الإسباني) هدف فوز إنبي على زد 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز إيفرتون على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز الترجي على النجم الساحلي 1-0 (الدوري التونسي) ملخص فوز نابولي على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي)